Потураєв: За заборону російських церков в Україні буде достатньо голосів

Про це сказав народний депутат від СН, голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Ми порахували, що зі "Слуги народу" проголосує 150 людей точно. Це багато, і цього достатньо, щоб законопроєкт пройшов у залі, разом із голосами інших фракцій і груп", - сказав Потураєв.

"Бо деякі депутати, які на першому читанні ще вагалися, не проголосували, вже навіть підписи поставили, а хтось публічно запевнив, що підтримає законопроєкт у другому читанні. Як би важко не було, але 240, а то й більше голосів, точно є", - заявив нардеп.

Також Потураєв повідомив, що нардепи-противники цього законопроєкту мають корупційні мотиви.

"Хочу сказати, що компетентні органи це знають, тому я порадив би тим, хто намагається і корупційні мотиви включити, бути обережними, бо дограються до великих неприємностей", - заявив голова комітету.

"Якщо цей закон призведе до загибелі монобільшості, значить, така і ціна була цій монобільшості. Тому що фракція називається "Слуга народу". Присягу кому давали? Народу України. Не Московському патріархату точно. Коли у нас згідно з усією соціологією, хто б її не проводив, менше десяти відсотків себе асоціюють з Московським патріархатом, то це означає, що розколу у суспільстві немає. Виходить 92 на 8. Де розкол?", - сказав Потураєв.