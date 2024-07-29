МО України: Потреби ЗСУ у зброї і тиловому забезпеченні регулярно оновлюються

Про це розповів керівник Департаменту політики закупівель Міністерства оборони України Гліб Канєвський в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Потреби Сил безпеки та оборони у зброї та тиловому забезпеченні регулярно оновлюються.

"Ми не можемо так сказати, поки триває повномасштабне вторгнення. Чому? Тому що потреби Збройних сил України, і у зброї, і в тиловому забезпеченні регулярно оновлюються", - сказав Канєвський, відповідаючи на запитання, чи можна сказати, що ЗСУ забезпечені всім необхідним від Міноборони.

Він пояснив, що до війни плани закупівель, навіть і на три роки намагалися розробляти. Нині ж закупівельна система Міноборони працює в зовсім інших умовах.

Канєвський додав, що відбувається постійне забезпечення потреб, які ЗСУ виставляють Міноборони, тому велике значення має адаптивність до змін.

"Тому, власне, нам і знадобилися дві агенції. Тобто ми створили адаптивну архітектуру закупівель, про що я казав на початку розмови, яка може швидко реагувати на постійні потреби і запити зі сторони Збройних сил України. Як у зброї, так і в тилових закупівлях", - зазначив керівник департаменту.

Як приклад Канєвський навів тему з харчуванням для ЗСУ. За його словами, це питання "складне, адже роками в цій сфері були гравці з усіма контактами".

"Тому Міністерство та "Державний оператор тилу" запровадили електронну систему приймання актів, яка називається DOTChain. Тепер військові частини, коли отримують харчування, акти надсилають в електронній формі. ДОТ отримує їх в електронній формі, погоджує, і це все фіксується в електронній системі. Тобто унеможливлюється маніпулювання, махінації з паперами", - пояснив він.

Говорячи про можливі ризики проявів корупції під час закупівель для ЗСУ, Канєвський заявив, що Міністерство оборони ухвалює наразі правильні рішення, які значно отруюють і псують корупційні спроби у сфері закупівель для Збройних сил, "утім, корупція - це не тільки органи влади, а також і бізнес".