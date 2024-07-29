Гончаренко: Комітет підтримав законопроєкт, який передбачає заборону на мобілізацію чоловіків віком до 25 років

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

«Щойно Комітет з нацбезпеки та оборони підтримав законопроєкт 11379-д. Законопроєкт забороняє мобілізацію не тільки обмежено придатних від 18 до 25 років, але тих, хто не пройшов строкову службу або хто не має військової кафедри», - заявив нардеп.

За його словами, в документі також передбачено право на звільнення для тих, кого встигли мобілізувати, через юридичну колізію.

«І тепер цей документ маємо розглянути в сесійній залі», - підсумовує Гончаренко.

Нагадаємо, народний депутат Роман Костенко заявив, що комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки напрацював законопроєкт, який має виправити законодавчу колізію, коли чоловіки у віці від 18 до 25 років могли бути мобілізовані до лав ЗСУ.