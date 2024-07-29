Войти | Зарегистрироваться
02:58

среда,
07 августа
Онлайн
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Фото
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Журналіст Бутусов захоплювався роботами російського письменника Драбкіна, який закликає знищити Україну, — ЗМІ

06.08.2024 / 17:39
Український журналіст Юрій Бутусов раніше дякував за "виконання великої місії" російському письменнику та керівнику інтернет-проєкту "Я пам'ятаю" Артему Драбкіну.

Останній у 2022 році публічно підтримав "СВО" та порівняв її з великою вітчизняною війною. Також він заявив, що мета рф - знищення нинішнього антиросійського режиму в Україні. Про це пише "Закон і Бізнес", публікуючи скріни з Фейсбук.

Зараз Драбкін бере інтерв’ю у "героїв СВО" та героїзує їхні "подвиги". Також займається популяризацією так званої великої вітчизняної війни, "перемоги на фашизмом" та "подвигу рядянського народу", беручи інтерв’ю у ветеранів.

На скрінах Бутусов дякує Драбкіну за масштабну роботу, каже, що перечитав всі його інтерв’ю та звертається за порадою.

Як також писали ЗМІ, свого часу Бутусов активно підтримував Мінські домовленості, а згодом змінював свою думку в залежності від політичної кон’юнктури. А у 2015 році – він публічно обіцяв вилікувати свої діагнози і йти служити на передову. Але навіть в період  повномасштабної агресії він не дотримався слова оформивши відстрочку від мобілізації, як батько трьох дочок.

 

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 августа
5 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.