Журналіст Бутусов захоплювався роботами російського письменника Драбкіна, який закликає знищити Україну, — ЗМІ

Останній у 2022 році публічно підтримав "СВО" та порівняв її з великою вітчизняною війною. Також він заявив, що мета рф - знищення нинішнього антиросійського режиму в Україні. Про це пише "Закон і Бізнес", публікуючи скріни з Фейсбук.

Зараз Драбкін бере інтерв’ю у "героїв СВО" та героїзує їхні "подвиги". Також займається популяризацією так званої великої вітчизняної війни, "перемоги на фашизмом" та "подвигу рядянського народу", беручи інтерв’ю у ветеранів.

На скрінах Бутусов дякує Драбкіну за масштабну роботу, каже, що перечитав всі його інтерв’ю та звертається за порадою.

Як також писали ЗМІ, свого часу Бутусов активно підтримував Мінські домовленості, а згодом змінював свою думку в залежності від політичної кон’юнктури. А у 2015 році – він публічно обіцяв вилікувати свої діагнози і йти служити на передову. Але навіть в період повномасштабної агресії він не дотримався слова оформивши відстрочку від мобілізації, як батько трьох дочок.