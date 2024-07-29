Зеленський детально опрацював із премʼєр-міністром Шмигалем порядок роботи на серпень

Про це Зеленський повідомив у своєму зверненні.

«Було кілька важливих доповідей. Вранці – міністр оборони Умєров щодо пакетів підтримки для України. Абсолютний пріоритет – це забезпечення зброєю наших воїнів, і я вдячний усім партнерам, які справді вчасно реалізовують обіцяне», – сказав Зеленський.

«Нам принципово, щоб між оголошенням пакетів і застосуванням на фронті було мінімум часу. Ми готуємо зараз і нові пакети, які можуть посилити позиції України восени», – додав він.

Також президент розповів, що головком Сирського, поїхав на передову та безпосередньо в бригадах на місцях, з’ясовує конкретні потреби наших військовослужбовців та конкретну ситуацію на кожному напрямку.

«Дуже важливо, щоб командири всіх рівнів – від найвищого – мали прямий контакт із передовою, безпосередньо там були – з воїнами, які виконують найскладніші завдання. Багато вже для цього зроблено, і я вдячний кожному командиру, який справді зі своїми солдатами», – зауважив він.

Також президент розповів про нове надходження від Сполучених Штатів – 3,9 мільярда доларів надійшли на казначейський рахунок та додав, що нині Україна працює із Євросоюзом, щоб уже в серпні отримати необхідні Україні близько 4 мільярдів євро допомоги.

«І також сьогодні ми обговорили кілька важливих практичних нюансів щодо використання російських активів, які заблоковані партнерами. Є рішення G7 щодо 50 мільярдів доларів для України від використання російських активів, і зараз ми опрацьовуємо з партнерами у Європі та Америці конкретну реалізацію».

Зеленський зауважив, що зараз є багато питань щодо підготовки нового навчального року.

Наш пріоритет – по максимуму допомогти школам в усіх регіонах, де безпека це дозволяє, відкритися для дітей і працювати офлайн, наголосив він.

«Уряд зараз готує кілька технічних рішень, які допоможуть саме цьому. Регулярні звіти й щодо енергетики – нашої підготовки до опалювального сезону та більшого захисту енергетичної інфраструктури. Я дякую всім в Україні, у кожному регіоні, хто працює саме так, як потрібно, щоб і соціальна сфера, і бізнес, і громади були підготовлені до зими».

І на останок український президент додав, що Україна продовжує працювати й над реалізацією Формули миру.

«Маємо сьогодні ще один новий підпис під комюніке Саміту – приєдналася Ботсвана. І це важливо, як сигнал усім у світі, що ми збільшуємо, хоч би як було складно, коло наших партнерів, а отже, партнерів миру для України та всіх у світі, хто поважає міжнародне право. А також цими днями тривають перемовини з учасниками наших робочих груп щодо пунктів Формули миру – перемовини про те, як і коли ми наповнимо необхідним змістом реалізацію пунктів Формули миру. Маємо незмінну мету – уже цього року підготувати реальну основу для справедливого завершення цієї війни», – підкреслив Зеленський.