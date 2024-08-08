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В Україні з’явиться служба супроводу для роботи з членами сімей військовослужбовців

07.08.2024 / 09:10
У Збройних силах України створюють єдину систему з роботи з членами сімей загиблих, зниклих безвісти, полонених військовослужбовців - служби супроводу (патронації).

"Було ухвалено рішення про вивчення необхідності, створення і впровадження служб патронації. Тобто патронатних служб, служб супроводу в ЗСУ. Першими, хто створив і почав працювати в цьому напрямі, була 3 ОШБр", - сказав начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України Олександр Кутков на брифінгу у вівторок.

Він зазначив, що у квітні-травні робоча група, до складу якої, зокрема, входило командування Сухопутних військ, представники бойових бригад, опрацювала орієнтовний функціонал служб, їхні завдання. Під час аналізу було встановлено, що ініціатива підтримується з боку бойових командирів, які вже поступово почали створювати такі позаштатні служби.

У ЗСУ зазначили, що головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський затвердив Концепцію впровадження соціального супроводу військовослужбовців та членів їхніх родин у системі цивільно-військового співробітництва ЗСУ та дорожню карту.

Кутков пояснив, що головна мета створення системи - піклування про сім'ї військовослужбовців і їх загальне інформування, супровід поранених у закладах охорони здоров'я, координація та зв'язок із сім'ями полонених, зниклих безвісти, загиблих.

"Відповідні підрозділи будуть розгорнуті у складі вже діючих штатних підрозділів цивільно-військового співробітництва ЗСУ, які мають окрему структуру та вертикаль на всіх рівнях військового управління", - зазначив полковник.

У ЗСУ пояснили, що спочатку служби соціального супроводу комплектуватимуться військовослужбовцями, звільненими з полону, і військовослужбовцями, які через поранення або стан здоров'я не можуть брати участь у бойових діях. Відповідні рішення вже прийняв головнокомандувач ЗСУ.

Згідно зі спільною директивою міністра оборони України та головнокомандувача ЗСУ незабаром служби патронації стануть штатними підрозділами у Збройних силах України.

Генштаб, Кутков
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