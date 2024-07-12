Боррель: Європі та Азії необхідно триматися разом для запобігання регіональним ескалаціям

"У сьогоднішньому світі криз та конфронтації Європа та ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations, Асоціація держав Південно-Східної Азії – ІФ-У) мають триматися разом. Конфлікти загрожують стабільності обох регіонів: агресивна війна проти України, заворушення на Близькому Сході та напруженість у Червоному та Південно-Китайському морях", - написав Боррель у соцмережі Х.

Він зазначив, що "війна повернулася до Європи після агресії Росії проти України". За словами високого представника ЄС, мир необхідний, але має бути справедливим та поважати міжнародне право.

Також Боррель вважає, що незаконне постачання КНДР зброї має припинитися. Зокрема, він має на увазі північнокорейські ракети, що використовуються Росією проти України. "Це ще більше підриває правила, яким ми всі віддані, продовжуючи цю агресивну війну", - зазначив він.

Крім того, Боррель додав, що "нестерпним стражданням палестинського народу необхідно покласти край. Угода про заручників має бути досягнута зараз".

"Я чув, що багато країн стурбовані великою кількістю жертв серед цивільного населення в секторі Газа. Ми повинні припинити регіональну ескалацію. Ми не можемо відвести погляд від цих страждань. І ми повинні забезпечити, щоб Індо-Тихоокеанський регіон залишався "тихоокеанським", - наголосив він.

Боррель також додав, що торгові шляхи Азії "є життєво важливими артеріями" в Європу і США, а сам континент - "серцем, що б'ється, світової економіки".

"Сила ЄС та ASEAN полягає в об'єднанні різних країн", - резюмував Боррель.