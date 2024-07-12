ISW: У росії пропонують 100 тис. рублів кожному, хто приведе друга до військкомату і той підпише контракт

Людині, яка приведе до військкомату свого друга, пропонують 100 тис. рублів (близько $1150 - Gazeta.ua). Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема, губернатор Ярославської області Михайло Євраєв запропонував видавати по 100 тис. рублів кожному, хто приведе свого друга до військкомату, якщо той підпише контракт.

Подібну ініціативу з 11 липня запровадили також в Республіці Татарстан.

Разом з тим заступник голови комітету державної думи рф з державного будівництва і законодавства Юрій Сінельщиков попередив, що такий механізм призову є ризикованим. За його словами, росіяни можуть зловживати цією схемою. Особливо якщо інші суб'єкти федерації також запровадять подібні механізми.

Сінельщиков закликав закріпити цей механізм у російському законодавстві і висловив занепокоєння щодо того, чи зможуть суб'єкти федерації забезпечити фінансування таких ініціатив.

За інформацією аналітиків, російські війська розробляють і формалізують спеціальність військового мотоцикліста. Ймовірно, у відповідь на збільшення кількості ударів українських безпілотників і повітряної розвідки, що змушує російські війська використовувати невеликі і швидкі транспортні засоби для логістики і перевезень на фронті.

Зокрема, російські джерела заявили 21 липня, що 5-а мотострілецька бригада рф (1-й армійський корпус так званої днр) створює власну військово-мотоциклетну школу і що інші російські бригади також займаються цим питанням "на високому рівні".