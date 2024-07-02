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Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
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Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
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Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту

08.07.2024 / 21:39 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
8 липня 2024 року внаслідок масованої російської ракетної атаки в Києві загинули 20 людей. Майже 100 постраждали.

Ракета Х-101 влучила в дитячу лікарню «Охматдит». Під завалами опинилися хворі діти.

Станом на 16:30 було відомо про двох загиблих і 10 поранених унаслідок удару по лікарні. Семеро з них — діти.

У столиці розбирають завали. Міська влада оголосила 9 липня днем жалоби у звʼязку з терористичною атакою росії на цивільні обʼєкти Києва

Цього дня приспустять прапори на всіх комунальних будівлях. 9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Охматдит
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