Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту

Ракета Х-101 влучила в дитячу лікарню «Охматдит». Під завалами опинилися хворі діти.

Станом на 16:30 було відомо про двох загиблих і 10 поранених унаслідок удару по лікарні. Семеро з них — діти.

У столиці розбирають завали. Міська влада оголосила 9 липня днем жалоби у звʼязку з терористичною атакою росії на цивільні обʼєкти Києва

Цього дня приспустять прапори на всіх комунальних будівлях. 9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.