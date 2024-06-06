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Сухаревський: За ці півроку, держава поставила ЗСУ у шість разів більше дронів, ніж за весь минулий рік

12.06.2024 / 11:14
Державні компанії за п'ять місяців передали українським захисникам у шість разів більше безпілотників, ніж за 2023 рік.

Про це у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський.

"За період, який минув цього року, за ці півроку, держава поставила Збройним силам у шість разів більше дронів, ніж за весь минулий рік. Ця тенденція йде до нарощування", - наголосив Сухаревський.

Він також гарантував, що завдання президента України Володимира Зеленського про передачу українським захисникам у 2024 році 1 мільйона FPV-дронів буде перевиконано.

За словами Сухаревського, зараз в Україні є багато виробників дронів, але не всі вони готові до масштабного виробництва. Тому створюються державні програми, щоб масштабувати їхнє виробництво.

"Йдеться не лише про виробництво на території України, а й за кордоном, щоб масштабувати найкращі зразки", - розповів командувач Сил безпілотних систем.

дрони, Сухаревський
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