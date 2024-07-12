У доньки столичного забудовника Ніконова знайшли російський паспорт

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18:30
Напередодні Олімпіади Макрон закликав своїх опонентів до політичного перемир’я
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17:27
ISW: У росії пропонують 100 тис. рублів кожному, хто приведе друга до військкомату і той підпише контракт
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15:23
CNN: Топпредставники Демократичної партії публічно виступили на підтримку Камали Гарріс
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14:21
Єврокомісар: рф повинна заплатити за шкоду, заподіяну її агресією проти України
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18:30
МВС Франції: Ми відмовили великій кількості російських “журналістів”, які стверджували, що хочуть висвітлювати Ігри
- 18:30
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16:25
Мінекономіки: Щоб забезпечити щорічне зростання ВПП нам додатково потрібно 4,5 мільйона працівників
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13:19
Марченко: Обсяг ініціатив ЄІБ у державному секторі України складає 5,3 млрд євро
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10:12
Галущенко: Приватні домогосподарства можуть купити альтернативні джерела енергії у кредит під 0%
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09:10
Шмигаль прокоментував домовленість про реструктуризацію боргу з власникамі облігацій
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16:25
Експерти: В Україні ціни на гречку врожаю 2024 року зростуть
- 16:25
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Подборка топовых холодильников с системой сухой заморозки12.07.2024 / 00:58Технология No Frost защищает внутренний отсек холодильника от образования наледи. Система вентиляторов, расположенных за задней стенкой, принудительно нагнетает воздух в течение всего дня, и поддерживает оптимальный микроклимат в помещении. Благодаря этому можно забыть об утомительной разморозке, проблемах с перегревом двигателя, испорченных продуктах в результате скачков температуры. Далее рассказываем о самых популярных холодильниках с системой сухой заморозки.Последние новости рубрики
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