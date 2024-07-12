Войти | Зарегистрироваться
01:45

среда,
24 июля
Онлайн
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Фото
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Країна
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Сирський: У ЗСУ дефіцит зенітних ракет для боротьби з розвідувальними дронами

23.07.2024 / 12:16
Сили оборони України відчувають тотальний дефіцит зенітних ракет малої дальності дії, які необхідні, зокрема, для боротьби з розвідувальними дронами окупантів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський за підсумком роботи в підрозділах на східній ділянці фронту.

Сирський опублікував повідомлення, в якому розповів, що фактично на всьому східному напрямку продовжують активні бойові дії.

За його словами, окупанти ведуть наступальні дії на Куп’янському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач також розповів, що необхідно для зупинки наступу чисельно переважаючих сил росіян.

Для цього, як пише Сирський, потрібно:

  • ефективне вогневе ураження основних сил противника та його резервів;
  • комплексне ураження противника перед переднім краєм;
  • стійке утримання підготовлених в інженерному відношенні рубежів і позицій;
  • максимально ефективне використання всіх можливостей зброї та боєприпасів, насамперед бойових дронів, у яких ЗСУ мають перевагу.

Він також підкреслив, що Силам оборони України необхідно освоювати нові способи знищення розвідувальних дронів росіян в умовах тотального дефіциту зенітних ракет малої дальності. Для цього слід використовувати FPV-дрони та засоби радіоелектронної боротьби.

Сирський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
23 июля
22 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.