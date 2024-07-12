Зеленський: Україні потрібен надійний захист від російських керованих авіабомб

Про це заявив український президент Володимир Зеленський на своїй Facebook-сторінці.

Він прокоментував нічний обстріл України, під час якого росія застосувала майже 40 "шахедів" і наголосив, що більшість дронів українські захисники збили.

Голова держави зауважив, що російська авіація щодня випускає понад сотню КАБів по українських містах, селах і позиціях на фронті. Тому Україні потрібен надійний захист від російських бомб.

"Це реально, якщо знищувати носії бомб - російську військову авіацію там, де вона є. Достатня наша далекобійність має бути справедливою відповіддю на російський терор. І кожен, хто нас у цьому підтримує, - підтримує захист від терору", - резюмував Зеленський.