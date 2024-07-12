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Зеленський: Україні потрібен надійний захист від російських керованих авіабомб

22.07.2024 / 15:23
росія випускає щодня по Україні понад сотню керованих авіабомб. Відповіддю на цей російський терор має стати достатня далекобійність наданої Україні зброї.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський на своїй Facebook-сторінці.

Він прокоментував нічний обстріл України, під час якого росія застосувала майже 40 "шахедів" і наголосив, що більшість дронів українські захисники збили.

Голова держави зауважив, що російська авіація щодня випускає понад сотню КАБів по українських містах, селах і позиціях на фронті. Тому Україні потрібен надійний захист від російських бомб.

"Це реально, якщо знищувати носії бомб - російську військову авіацію там, де вона є. Достатня наша далекобійність має бути справедливою відповіддю на російський терор. І кожен, хто нас у цьому підтримує, - підтримує захист від терору", - резюмував Зеленський.

Зеленський, КАБи
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