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Євтушенко: окупанти застосували по Нікопольському району боєприпаси з флешетами

22.07.2024 / 11:14
російські війська обстрілюють Україну, використовуючи снаряди із флешетами. Зокрема, ними був атакований Нікопольський район 20 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

Так, 20 липня, росіяни обстріляли населений пункт Марганецької громади зі ствольної артилерії, чимало снарядів потрапили в навчальний заклад, який отримав суттєві руйнування, але люди не постраждали.

"Цього разу для обстрілу окупанти застосували і боєприпаси з флешетами", - розповів він.

Снаряди з флешетами: що це

Мова йде про артилерійські снаряди, які містять близько семи або дев'яти тисяч (в залежності від калібру) маленьких, гострих стріл здатних наносити важкі поранення і вбивати людей.

Євтушенко підкреслив, що обстрілюючи населений пункт, де проживають цивільні, окупанти застосували боєприпаси, розраховані на максимальне ураження саме людей.

Як додав голова РВА, це не перше застосування снарядів з флешетами.

"За два роки обстрілів мешканці майже всіх прибережних населених пунктів знаходили подібні дротики на вулицях, в парканах, дахах та автомобілях", - зазначив він.

флешети, Євтушенко
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