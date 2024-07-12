Войти | Зарегистрироваться
11:26

вторник,
23 июля
Онлайн
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Фото
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Країна
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Зеленський: Завершення війни, як пропонує Трамп, «створить перемогу» для російського суспільства та світу

22.07.2024 / 10:12
Президент Володимир Зеленський заявив, що у світі не існує жодної людини, яка може примусити Україну віддати свої території росії задля швидкого завершення війни.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв’ю ВВС, коментуючи минулорічну заяву експрезидента США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни впродовж 24 годин.

Зеленський сказав, що за завершення війни упродовж однієї доби Україні доведеться платити, зокрема зупинити бойові дії та віддати окуповані території росії.

Він додав, що за такого сценарію глава кремля володимир путін забере українську територію, «створить перемогу» для свого суспільства та світу. Це дуже простий шлях до миру, однак Україна ніколи на нього не погодиться, наголосив Зеленський.

«Так, це дуже простий шлях, але ми ніколи на це не підемо, ніколи. І не існує жодної людини у світі, яка може примусити нас це зробити, тому що йдеться не про одного президента або десятьох людей, йдеться про націю», – заявив глава Української держави.

Відповідаючи на запитання щодо висловлювань республіканця Джей Ді Венса, якого Трамп нещодавно вибрав кандидатом на посаду віцепрезидента, щодо його байдужості до перебігу подій в Україні, Зеленський припустив, що американський політик насправді не розуміє, що відбувається в Україні.

«Тож ми на своєму місці маємо працювати зі Сполученими Штатами. Якщо прийде нова команда, ми маємо працювати з ними», – сказав Зеленський.

На припущення про те, що Україні буде важко переконати команду Трампа у продовженні допомоги Києву з боку Вашингтона, Зеленський сказав: «Так, але ми не боїмося важкої роботи».

Трамп, Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
23 июля
22 июля
21 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.