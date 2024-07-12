Лисогор: На Луганщині збільшується кількість мігрантів з віддалених регіонів росії

"Сподіваються на "віджате" житло - у так званій лнр зростає кількість мігрантів. Тільки за останні два місяці їх зареєстрували понад сім тисяч. Це представники віддалених регіонів росії та громадяни країн Середньої Азії, які не змогли облаштувати життя в росії. Велика частина приїжджає з сім'ями", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Крім того, зазначив Лисогор, приїжджі сподіваються отримати нерухомість, яку на окупованій Луганщині відбирають у тих, хто евакуювався.

"Із кремля окупаційній владі Луганщини спустили завдання організувати підзвітні волонтерські організації в кожному місті та райцентрі. Тобто організувати добровольчий рух, який буде добровільно виконувати накази згори", - повідомив голова Луганської обладміністрації.

За його інформацією, такі центри вже відкрито в Алчевську, Кадіївці, Довжанську. "В інших населених пунктах так званої лнр в екстреному порядку наказано організувати рух "добробайтерів" до 1 серпня", - написав Лисогор.

Він також поінформував, що майже щодня в прифронтовому Невському додаються нові руйнування житлового сектору: росіяни не зменшують вогневий вплив на село. "Учора туди тричі вдарили з "Градів", близько 20 разів застосовували ствольну артилерію, удвічі більше - безпілотники. Зафіксовано влучання в приватний будинок - він вигорів вщент. На щастя, без постраждалих", - написав Лисогор.

За його словами, не менш напружена ситуація в Макіївці, яка теж потерпає від артилерії та БПЛА противника. "Поблизу цих населених пунктів армія росії щонайменше сім разів намагалася атакувати наші позиції. Також окупанти намагалися прорвати нашу оборону біля Стельмахівки та в Білогорівці", - ідеться в повідомленні.