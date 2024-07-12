Войти | Зарегистрироваться
11:26

вторник,
23 июля
Онлайн
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Фото
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Країна
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Лисогор: На Луганщині збільшується кількість мігрантів з віддалених регіонів росії

22.07.2024 / 09:10
На тимчасово окупованій території Луганської області збільшується кількість мігрантів, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Сподіваються на "віджате" житло - у так званій лнр зростає кількість мігрантів. Тільки за останні два місяці їх зареєстрували понад сім тисяч. Це представники віддалених регіонів росії та громадяни країн Середньої Азії, які не змогли облаштувати життя в росії. Велика частина приїжджає з сім'ями", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Крім того, зазначив Лисогор, приїжджі сподіваються отримати нерухомість, яку на окупованій Луганщині відбирають у тих, хто евакуювався.

"Із кремля окупаційній владі Луганщини спустили завдання організувати підзвітні волонтерські організації в кожному місті та райцентрі. Тобто організувати добровольчий рух, який буде добровільно виконувати накази згори", - повідомив голова Луганської обладміністрації.

За його інформацією, такі центри вже відкрито в Алчевську, Кадіївці, Довжанську. "В інших населених пунктах так званої лнр в екстреному порядку наказано організувати рух "добробайтерів" до 1 серпня", - написав Лисогор.

Він також поінформував, що майже щодня в прифронтовому Невському додаються нові руйнування житлового сектору: росіяни не зменшують вогневий вплив на село. "Учора туди тричі вдарили з "Градів", близько 20 разів застосовували ствольну артилерію, удвічі більше - безпілотники. Зафіксовано влучання в приватний будинок - він вигорів вщент. На щастя, без постраждалих", - написав Лисогор.

За його словами, не менш напружена ситуація в Макіївці, яка теж потерпає від артилерії та БПЛА противника. "Поблизу цих населених пунктів армія росії щонайменше сім разів намагалася атакувати наші позиції. Також окупанти намагалися прорвати нашу оборону біля Стельмахівки та в Білогорівці", - ідеться в повідомленні.

Луганська область, Лисогор
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
23 июля
22 июля
21 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.