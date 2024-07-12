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Чернєв: Для України недоступні закупівлі зразків закордонного високотехнологічного озброєння

21.07.2024 / 16:20
Для України недоступні закупівлі зразків закордонного високотехнологічного озброєння. Причиною цього є, зокрема, обмеження щодо експорту даних видів зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народного депутата Єгора Чернєва в ефірі телеканалу "Ми - Україна".

Відповідаючи на запитання журналістів, чому країна не може закуповувати на Заході, приміром, крилаті ракети дальнього радіуса дії "Томагавк", політик зазначив, що для високотехнологічного озброєння завжди встановлені "жорсткі експортні обмеження".

"Тому що hi-tec, це високі технології, які мають бути захищені країною-виробником", - розповів він.

Нардеп пояснив, що такі обмеження застосовуються для того, щоб дані види зброї не копіювали, та "щоб вони не потрапили до рук ворога".

"Тому ось всі ці високотехнологічні речі передаються досить жорстко, з контролем, тільки з погодженням країни-виробника", - додав Чернєв.

Чернєв
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