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Чернєв: Рада може підтримати законопроект про мобілізацію у першому читанні

07.02.2024 / 11:14
Верховна рада України може підтримати законопроект про мобілізацію у першому читанні. Але до документу ще багато питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва в ефірі телемарафону.

Нардеп зазначив, що завтра комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки збереться для обговорення законопроекту про мобілізацію. На комітеті ухвалять рішення щодо подальшої долі документа: або рекомендуватимуть його до першого читання, або думатимуть над іншими опціями.

За словами Чернєва, якщо документ не розглядатимуть у першому читанні, то його можуть відправити на доопрацювання або зняти з розгляду, щоб Міністерство оборони мало можливість зробити новий законопроект.

"Я думаю, що перше читання він все ж може пройти. Але залишається ще багато питань, які можна вирішити між першим і другим читанням правками до нього. Ми бачимо, що є багато питань до законопроекту", - наголосив Чернєв.

Він додав, що не всі пропозиції, які ініціював Комітет, було враховано. Також з'явилися нові спірні норми, що викликають питання.

Чернєв, мобілізація
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