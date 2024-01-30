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СБУ причетна до ліквідації киви та інших зрадників, - ЗМІ

07.02.2024 / 10:12
Служба безпеки України причетна до ліквідації зрадника іллі киви, російського терориста й пропагандиста владлена татарського, генпрокурора так званої «лнр» сергія горенка, депутата-терориста «лнр» олега попова та інших зрадників і ворогів України.

Про це Укрінформу повідомили власні джерела.

Джерела в СБУ підтвердили, що спецоперації з ліквідації ворогів України наразі є одним із напрямків роботи Служби безпеки, адже всі воєнні злочинці, вбивці та зрадники є законними цілями для спецслужб, оскільки вони відповідають за масові вбивства, терор і репресії, які окупанти вчиняли і вчиняють на захоплених українських територіях.

Раніше телеграм-канал «Кровна Помста» повідомив, що співробітники СБУ стоять за отруєнням «губернатора» Херсонщини володимира сальдо, замахом на українофоба та зрадника олега царьова, терориста та вбивцю захара прилєпіна, «міністра внутрішніх справ лнр» ігоря корнета.

Як зазначається, «СБУ видає квитки на гарячий диско-денс кобзона справжнім негідникам, воєнним злочинцям, вбивцям і катам українського народу, різним зрадникам, терористам та колаборантам». Крім того, джерело повідомляє, що СБУ також активно «працювала» на Запорізькому та Херсонському напрямках проти зрадників, злочинців та колаборантів, які очолювали окупаційні органи влади та причетні до катувань та вбивств українців на тимчасово окупованих територіях.

СБУ, кива
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