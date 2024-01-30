Гроссі: На ЗАЕС закінчується термін експлуатації ядерного палива

Про це заявили голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі та міністр енергетики України Герман Галущенко, їхні слова наводить "Радіо Свобода".

Під час спільного з Галущенком інтерв'ю глава МАГАТЕ заявив, що на Запорізькій АЕС склалася "крихка" ситуація.

За його словами, наразі на захопленій росіянами станції основними проблемами є закінчення термінів експлуатації палива та значне скорочення технічного персоналу.