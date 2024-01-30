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Железняк: Рада прискорила розгляд законопроекту про посилення мобілізації

07.02.2024 / 16:25
Верховна Рада скоротила строки подачі альтернативних по законопроєкту про посилення мобілізації №10449 до 7 днів. Вже на цьому тижні депутати планують розглянути документ у першому читанні.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, за відповідне рішення проголосували 237 нардепів.

Як зауважив Железняк, хоч це і технічний момент, але по строкам важливий.

Це відкриває можливість вже на цьому тижні:

  • розглянути законопроект на Комітеті
  • винести на перше читання.

Також депутати доручили Комітету з нацбезпеки та оборони розглянути цей законопроект.

Железняк, мобілізація
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