Железняк: Законопроєкт про мобілізацію Верховна Рада може ухвалити у квітні

Про це сказав народний депутат від "Голос" Ярослав Железняк.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки скасував засідання 13 березня, на якому нардепи мали розглядати поправки до законопроєкту.

"Комітет скасували сьогодні, зараз розглянуто менше ніж 10% правок. Що заважає владі це зробити швидше - у мене відповіді логічної немає, як і у членів нашої фракції, які представлені у цьому комітеті", - сказав Железняк.

"Виглядає так, що тільки в квітні ми його (законопроєкт. - Gazeta.ua) пройдемо. І, відповідно, в середині квітня він може бути проголосованим. Відповідно, вступить він в силу вже в середині травня, за прогнозами", - заявив нардеп.

Раніше Железняк повідомляв, що до законопроєкту подали 4269 поправок.