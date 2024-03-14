Малюська заявив про "досить оптимістичні" сигнали від США щодо ухвалення додаткової допомоги Україні

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, Малюська сказав на пресконференції у Вашингтоні.

За словами міністра, він із заступницею Іриною Мудрою зустрівся з великою кількістю членів Конгресу США, й ті запевнили, що розуміють важливість подальшої допомоги Україні.

"Ми закликаємо відкласти будь-які розбіжності або політичні суперечки, спрямовані на внутрішні потреби, оскільки ми бачимо, що в обох таборах – і республіканців, і демократів – всі згодні з тим, що підтримка повинна бути надана", – сказав Малюська.

Голову Мін’юсту також попросили відповісти на запитання про пропозицію перетворити 8,5 мільярда доларів макрофінансової допомоги з пакета підтримки України на позику.

Він відповів, що остаточне рішення буде за Міністерством фінансів України. Однак Київ, за його словами, безумовно, віддав би перевагу безповоротній допомозі, але, найімовірніше, прийме таку пропозицію.

"Якщо такого роду дискусії будуть затримувати процес надання фінансової допомоги, то відкладімо дискусії в бік і візьмімо те, що дають", – додав Малюська.