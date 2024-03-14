Войти | Зарегистрироваться
03:02

пятница,
15 марта
Онлайн
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Малюська заявив про "досить оптимістичні" сигнали від США щодо ухвалення додаткової допомоги Україні

14.03.2024 / 14:21
Міністр юстиції Денис Малюська під час візиту до США заявив про "досить оптимістичні" сигнали від американських законодавців щодо ухвалення додаткової допомоги Україні й висловив готовність Києва погодитись на фінансову допомогу в кредит.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, Малюська сказав на пресконференції у Вашингтоні.

За словами міністра, він із заступницею Іриною Мудрою зустрівся з великою кількістю членів Конгресу США, й ті запевнили, що розуміють важливість подальшої допомоги Україні.

"Ми закликаємо відкласти будь-які розбіжності або політичні суперечки, спрямовані на внутрішні потреби, оскільки ми бачимо, що в обох таборах – і республіканців, і демократів – всі згодні з тим, що підтримка повинна бути надана", – сказав Малюська.

Голову Мін’юсту також попросили відповісти на запитання про пропозицію перетворити 8,5 мільярда доларів макрофінансової допомоги з пакета підтримки України на позику.

Він відповів, що остаточне рішення буде за Міністерством фінансів України. Однак Київ, за його словами, безумовно, віддав би перевагу безповоротній допомозі, але, найімовірніше, прийме таку пропозицію.

"Якщо такого роду дискусії будуть затримувати процес надання фінансової допомоги, то відкладімо дискусії в бік і візьмімо те, що дають", – додав Малюська.

Малюська
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
14 марта
13 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.