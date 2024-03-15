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Данілов: Україна буде продовжувати завдавати ударів по об’єктах російського ВПК

15.03.2024 / 11:14
Україна буде продовжувати завдавати ударів по об’єктах російського військово-промислового комплексу (ВПК). Атака на об’єкт в Рязані, яка межує з московською областю – не рекорд, запевнив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

"Якщо ми добралися вже до Рязані сьогодні, то це ще далеко не наш рекорд. Повірте, далі буде, і ми не будемо зупинятися", - сказав Данілов у коментарі виданню.

Також він зауважив, що Україна ні з ким не буде узгоджувати подібні цілі.

"Більше того, ні з ким не будемо узгоджувати, які цілі будемо накривати в рф, що стосується військово-промислового комплексу, того, що живить російську армію – воно все буде знищуватися", – заявив секретар РНБО.

Щодо бойових дій, які ведуть на території рф Легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус" і "Сибірський батальйон", Данілов сказав: "У росії якесь там волевиявлення, і поїхали ці люди проголосувати. Звичайна практика. Це ж громадяни рф, з паспортами росії й мають право".

Нагадаємо, 13 березня у Рязані безпілотники атакували нафтозавод. Спалахнула масштабна пожежа.

Це вже не перша вражена ціль на території рф.

РНБО, Данілов
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