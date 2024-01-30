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Хакери зламали дані про вартість іранських дронів для росії

07.02.2024 / 17:27
Група хакерів Prana Network зламала поштові сервери іранської компанії IRGC Sahara Thunder, на яких знаходився масив даних про виробництво ударних безпілотників Shahed-136 для російської федерації.

Як пише gazeta.ua, про це з посиланням на відповідні дані повідомив "Мілітарний".

Серед отриманої документації по локалізації виробництва іранських ударних безпілотників в особливій економічній зоні "алабуга" рф, знайшлись відомості про переговорний процес, де зазначались об'єми випуску і вартість дронів.

У документах напряму не називається тип продукту, що виготовляється. Безпілотники значаться у документах під спеціальним шифром як "моторная лодка типа Dolphin 632".

Іранською стороною було озвучено стартову вартість 23 млн рублів за одиницю ($375 тис.), згодом росіяни та іранці домовились про 12 млн рублів за борт при замовленні шести тисяч одиниць ($193 тис.) або 18 млн рублів ($290 тис.) при замовленні двох тисяч одиниць.

Загальна ціна контракту на виробництво, включаючи передачу технологій, обладнання, шести тисяч комплектів БПЛА, програмного забезпечення, склала 108,5 млрд рублів ($1,7 млрд).

Згідно з планами країни-агресорки на 2023 рік, за повної локалізації виробництва та мінімальним постачанням компонентів з Ірану прогнозована собівартість "шахеда" становитиме 4,4 млн рублів ($48,8 тис.) за одиницю.

"Однак це лише прогноз який може мати відхилення у випадку змін у плануванні та виробництві", - пише "Мілітарний".

Повідомляється, що вартість реалізації "шахеда" - ціна, за якою вони будуть передані замовнику, складатиме 14,9 млн рублів ($165,5 тис.).

Такий розрив може бути пов'язаний із закладеними виплатами за лінцензійне виробництво, додатковими витратами.

Згідно з іншими оприлюдненими документами, принаймні частково рф проводить фінансові операції і платежі з Іраном у золоті.

Зокрема, організація "алабуга машинери" у лютому 2023 року передала іранській Sahara Thunder понад 2 067 795 грамів золота у злитках, ймовірно, в якості оплати товарів та послуг.

дрони, хакери
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