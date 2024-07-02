Правила и нормативы перевозки негабаритных грузов

Перевозка негабаритных грузов относится к самым сложным логистическим задачам. Помимо массива знаний правил, нормативов и стандартов, необходимо иметь большой опыт в организации процессов и непосредственно в транспортировке.

Одним из лидеров в этой сфере является Международная транспортно-логистическая компания EA Logistic.

Международные негабаритные перевозки: что нужно знать

Мы живем в мире стандартизации и метрологии. Это распространяется и на сферу грузоперевозок. Грузы, как и все остальное в логистике, подлежат четким требованиям международных стандартов, а их транспортировка – сформулированным нормам и правилам, прописанным в Конвенции о договоренностях и соглашениях при перевозке грузов.

Стандарты грузов и правила их перемещения предусматривают габаритно-весовые нормы, которые закреплены нормативными актами и директивами каждой отдельно взятой страны. Соблюдение этих норм – наиболее важный и ответственный момент в организации международных перевозок, особенно негабаритных.

Грузы, превышающие установленные стандарты по максимально возможным параметрам: размерам/габаритам и весу/тоннажу, считаются негабаритными. Сельхозтехника, станки, промышленное оборудование, крупные тяжелые механизмы, строительные конструкции, трубы – все это, как правило, негабаритный груз, перевозки которого требуют специальных разрешений от соответствующих ведомств и служб на всем пути следования.

Следующий, не менее важный, момент – пропускная и несущая способность дорожного покрытия, мостов, эстакад, тоннелей. Рельеф местности, состояние дорог и их оснащение – исходные данные для организации перевозки негабарита. В некоторых случаях сопровождение груза органами полиции считается необходимым и неизбежным.

Перевозка негабаритных грузов: EA LOGISTIC и ее грандиозные возможности

ТЛК EA Logistic хорошо известна в более чем 160 странах мира, в том числе как профессиональный перевозчик негабаритных грузов. Компания имеет ряд преимуществ, поэтому ей доверяют самые сложные грузы, иногда – на грани невозможного. Секреты популярности EA LOGISTIC:

Мощный современный автопарк с разнообразием специальных транспортных средств для перевозки негабаритов. Составление оптимальных маршрутов. Осуществление перевозки под ключ, которая включает все организационные вопросы относительно требований стран на маршруте, подготовку пакета сопроводительных документов/разрешений, страхование, маркировку, таможенное оформление.

EA LOGISTIC гарантирует безопасность доставки негабаритов: компания проводит тщательный контроль такелажных работ и крепления груза в соответствие с нормативами, осуществляет мониторинг его перемещения в режиме 24/7.