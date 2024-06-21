The Economist: Київ потрапив у десятку найгірших для життя міст

Відповідний рейтинг у середу, 26 червня, публікує видання.

До рейтингу увійшли 173 найбільші міста світу, які фахівці оцінювали за кількома критеріями: інфраструктура, освіта, екологічна ситуація, охорона здоров’я, культура і довкілля, стабільність.

Звання найзручнішого мегаполісу третій рік поспіль отримав Відень.

До п’ятірки лідерів увійшли ще три європейські міста: Копенгаген, Цюрих і Женева. У десятку лідерів потрапили також два канадських міста - Калгарі та Ванкувер - і чотири міста Азіатсько -Тихоокеанського регіону - Мельбурн, Сідней, Осака та Окленд.

Найгіршим містом для життя визнано Дамаск. Київ другий рік поспіль - серед десяти найгірших міст. Він посідає 165 сходинку із 173.

Порівнюючи з попередніми роками, нижчу сходинку посів Тель-Авів на тлі війни в секторі Гази.