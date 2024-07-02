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Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів

02.07.2024 / 10:12
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
На зростання тривалості відключень упродовж останніх днів вплинули одночасно чотири фактори, зокрема, обстріли, спека, відсутність можливості у європейських країн ділитися з Україною електроенергією та ремонтна кампанія.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило Укренерго з посиланням на голову правління Володимира Кудрицького.

За його словами, зараз одночасно збіглись чотири чинники, що суттєво впливають на ситуацію в енергосистемі.

“Обстріли тривають. І відбуваються, на жаль, досить регулярно. Також – це спека”, - констатував Кудрицький.

За його словами, середнє споживання за добу зараз суттєво вище, за те, що було 2-3 тижні тому.

“Третій фактор, це те, що у європейських країнах, також у зв’язку з цією спекою і збільшеним споживанням – знижені можливості ділитися з Україною електроенергією. Імпорт електроенергії з європейських країн зараз не перебуває на максимальних позначках через те, що у сусідніх країнах немає багато вільного ресурсу для того, щоб його експортувати в Україну і допомогти тим самим збалансувати українську енергосистему”, - акцентував Кудрицький.

Також він нагадав, що триває літня ремонтна кампанія на досить великій кількості електростанцій. Ремонти необхідні, зауважив голова правління, для того, щоб “взимку ми мали максимум можливої доступної потужності наших електростанцій, зокрема - атомних”.

Укренерго, світло, Кудрицький
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