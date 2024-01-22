Войти | Зарегистрироваться
17:53

вторник,
23 января
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Галущенко: Через мінування ЗАЕС найближчим часом Україну відвідає гендиректор МАГАТЕ

22.01.2024 / 16:25
На тлі повідомлень про повторне замінування окупантами Запорізької атомної електростанції генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі найближчим часом відвідає Україну.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише "Суспільне".

За його словами, на ЗАЕС продовжується процес деградації обладнання.

"росіяни допустили експертів МАГАТЕ до реакторів із третьої спроби, але це не змінює загальної картини...", - зауважив Галущенко.

Він додав, що найближчим часом до України приїде гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Можливо, він відвідає Запорізьку АЕС перед цим. До цього зараз прикута увага всього світу. Присутність росіян там – це постійна небезпека", – наголосив Галущенко.

Галущенко, Гроссі, ЗАЕС, МАГАТЕ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
23 января
22 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.