Галущенко: Через мінування ЗАЕС найближчим часом Україну відвідає гендиректор МАГАТЕ

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише "Суспільне".

За його словами, на ЗАЕС продовжується процес деградації обладнання.

"росіяни допустили експертів МАГАТЕ до реакторів із третьої спроби, але це не змінює загальної картини...", - зауважив Галущенко.

Він додав, що найближчим часом до України приїде гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Можливо, він відвідає Запорізьку АЕС перед цим. До цього зараз прикута увага всього світу. Присутність росіян там – це постійна небезпека", – наголосив Галущенко.