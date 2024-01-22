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МО України: ТЦК та СП не будуть зайвий раз надсилати повістки громадянам

22.01.2024 / 17:27
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки оптимізують роботу і більше не будуть зайвий раз надсилати повістки громадянам. Це стало можливо після ухвалення відповідного законопроекту про створення електронного кабінету військовозобов'язаного для актуалізації даних.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко.

"Буде наданий період, щоб військовозобов'язаний ці дані актуалізував. І далі вже ТЦК будуть використовувати ці дані у своїй повсякденній роботі", - наголосила вона.

Водночас, за її словами, верифікацію даних в електронному реєстрі "Оберіг" уже проведено, Міноборони перевело паперову інформацію в цифрову.

"Усунули дублі, неактуальну інформацію, яка була в реєстрі. І зараз покращуємо роботу ТЦК, щоб не було додаткових зайвих відправлених повісток, щоб не було нецільового повідомлення військовозобов'язаним прибути до ТЦК. Це повинно працювати як годинник, ТЦК повинен мати верифіковані списки військовозобов'язаних", - додала Чорногоренко.

МО України, Чорногоренко
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