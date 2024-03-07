Чернєв пропонує мобілізовувати за власним бажанням тих, хто зараз відбуває покарання за неважкі злочини

Про це він сказав в інтерв’ю Українським Новинам.

"Своєю правкою я пропоную дозволити тим, хто зараз відбуває покарання за неважкі злочини, за їхнім бажанням ставати на військовий облік", – розповів Чернєв про свою правку, котру вніс до законопроєкту про мобілізацію.

Також він пропонує зобов’язати ставати на військовий облік на загальних підставах тих, хто вже відбув покарання, але ще має не погашену судимість.

Чернєв зазначив, що отримував запити і з боку засуджених, які готові за умови амністії, захищати Батьківщину, і від командирів, які кажуть, що вони готові з ними воювати і просять мобілізовувати засуджених.