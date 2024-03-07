Зеленський: "Заморозка" війни в Україні буде корисною лише для путіна

Про це глава української держави заявив в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1, пише УНН.

За словами Зеленського, перемир'я в Україні призвело б до "замороженого конфлікту", що було б зручно для путіна. Президент України закликав партнерів не повторювати колишніх помилок.

«Ми це вже бачили після окупації Криму та окупації частини Донецької області. Є ті, хто каже, що потрібно зробити паузу, але це призведе до замороженого конфлікту. Це буде не справжня пауза, але дуже зручна пауза для Путіна, якому потрібна перерва, як це було в 2014 році: перерва це дало йому змогу підготуватися до більшого конфлікту», - впевнений Володимир Зеленський.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що президент росії володимир путін хоче "заморозити" конфлікт в Україні, щоб москва могла відновити свій військовий потенціал, посилити мобілізацію та сформувати агресивний альянс.