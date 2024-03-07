Войти | Зарегистрироваться
16:12

суббота,
09 марта
Онлайн
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Зеленський: "Заморозка" війни в Україні буде корисною лише для путіна

08.03.2024 / 13:19
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що "заморозка" війни в Україні буде корисною лише для російського лідера володимира путіна.

Про це глава української держави заявив в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1, пише УНН.

За словами Зеленського, перемир'я в Україні призвело б до "замороженого конфлікту", що було б зручно для путіна. Президент України закликав партнерів не повторювати колишніх помилок.

«Ми це вже бачили після окупації Криму та окупації частини Донецької області. Є ті, хто каже, що потрібно зробити паузу, але це призведе до замороженого конфлікту. Це буде не справжня пауза, але дуже зручна пауза для Путіна, якому потрібна перерва, як це було в 2014 році: перерва це дало йому змогу підготуватися до більшого конфлікту», - впевнений Володимир Зеленський.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що президент росії володимир путін хоче "заморозити" конфлікт в Україні, щоб москва могла відновити свій військовий потенціал, посилити мобілізацію та сформувати агресивний альянс.

Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
9 марта
8 марта
7 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.