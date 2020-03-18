Войти | Зарегистрироваться
12:49

среда,
18 марта
Онлайн
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Жизнь
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ началось заседание Синода, который примет решение о деятельности Церкви в условиях пандемии коронавируса

18.03.2020 / 11:32
В УПЦ началось заседание Синода, который примет решение о деятельности Церкви в условиях пандемии коронавируса
УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Перед работой Священного Синода архиереи молились за Божественной литургией в домовом храме резиденции Предстоятеля

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре началось первое в текущем году заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, заседание возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Во время работы заседания Священного Синода УПЦ рассмотрят текущие вопросы жизни Церкви. В частности, Священный Синод примет решение о деятельности Церкви в условиях пандемии коронавируса.

Перед работой Священного Синода архиереи молились за Божественной литургией в домовом храме резиденции Предстоятеля.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 марта
17 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.