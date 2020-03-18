В УПЦ началось заседание Синода, который примет решение о деятельности Церкви в условиях пандемии коронавируса

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре началось первое в текущем году заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, заседание возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Во время работы заседания Священного Синода УПЦ рассмотрят текущие вопросы жизни Церкви. В частности, Священный Синод примет решение о деятельности Церкви в условиях пандемии коронавируса.

Перед работой Священного Синода архиереи молились за Божественной литургией в домовом храме резиденции Предстоятеля.