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Правительство запретило массовые мероприятия по всей Украине

18.03.2020 / 11:15
С 17 марта на всей территории Украины запрещены любые массовые мероприятия с участием более 10 человек. Также свою работу должны прекратить все заведения общественного питания и развлекательные центры.

Об этом свидетельствует сообщение Правительственного портала

Дословно: "Также с 17 марта в Украине запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек."

Проводить можно только мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления.

Кроме того, с 17 марта должны прекратить работу заведения общественного питания (кафе, рестораны), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры.

В то же время, доставка еды может работать, если персонал имеет соответствующий индивидуальный защиту.

Также разрешена работа продуктовых магазинов, АЗС, аптек, банковская и страховая деятельность.

Напомним: Кабинет министров во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке, железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений с 18 марта.

В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Источник

Кабмин, короновирус, массовые мероприятия
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