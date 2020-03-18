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Рада назначила Венедиктову генпрокурором

18.03.2020 / 10:54
Верховная Рада дала согласие на назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой.

За такое решение на внеочередном пленарном заседании во вторник, 17 марта, утром проголосовали 269 народных депутатов.

Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент представление о даче согласия на назначение генеральным прокурором и.о. директора Государственного бюро расследований Венедиктовой.

27 декабря 2019 года Зеленский своими указами уволил №№960/2019 и 961/2019 Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющей директора ведомства Венедиктову.

Венедиктова на тот момент являлась народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляла комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики. На внеочередных парламентских выборах в 2019 году она была №3 в списке одноименной партии.

Согласно декларации Ведениктовой о ее имуществе и доходах за 2018 год, ей принадлежит офис 150 кв.м. и паркоместо в Харькове, а местом проживания и регистрации указаны дом 387,5 кв.м. и участок 1,5 тыс. кв.м. в Харьковском районе, находящиеся в собственности членов ее семьи. Также Ведениктовой принадлежит автомобиль Porsche Cayenne 2013 г.в. и торговая марка.

В 2018 году она получила 193,2 тыс грн зарплаты по основному месту работы в Харьковском национальном университете им.Казарина, 2,4 тыс грн зарплаты, полученной по совместительству, 61,5 тыс грн от сдачи имущества в аренду, 146,9 тыс грн гонораров и других выплат, а также 419 грн процентов по вкладам в банке. Ее супруг получил 186,9 тыс грн зарплаты по основному месту работы в департаменте Киберполиции Национальной полиции Украины. На счетах у Венедиктовой 32,5 тыс грн, EUR 5,3 тыс, также она задекларировала 550 тыс грн и $20 тыс. наличных средств, ее супруг – 250 тыс грн и $20 тыс наличных средств.

Венедиктова состоит в Ассоциации юристов Украины, профсоюзе ХНУ им.Каразина и объединении Chattered Institute of Arbitrators. Она также является вице-президентом Фонда медицинского права и биоэтики, вице-президентом и членом правления Всеукраинской общественной организации "Ассоциация косметологов и аромологов".

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генпрокурор, ВР, Венедиктова
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