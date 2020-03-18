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В Украине подтверждены еще 7 новых случаев Covid-19: всего 14, из них два летальных

18.03.2020 / 10:23
В Черновцах умерла женщина, у которой обнаружено острое респираторное заболевание Covid-19, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2, всего в Украине во вторник подтверждено семь новых случаев заболевания.

Об этом сообщает 17 марта Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

"Из обнаруженных сегодня: Киевская область (1) - 44-летний мужчина, был за границей; Черновицкая (6) - 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей - год и десять месяцев и шесть месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая", - сообщается на странице ЦОЗ в соцсети Facebook.

Итого, по данным ЦОЗ, в Украине по состоянию на 20:00 17 марта лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одному – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях).

Всего вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ к настоящему времени исследовала более 640 образцов. При этом исследуются не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц.

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коронавирус, карантин, заболевшие
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