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Mercedes-Benz представил свой электрический минивэн

27.03.2020 / 08:54
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz вывел на зимний тестдрайв в Швеции свой электрический минивэн EQV.

Об этом сообщает портал Green Car Reports.

«Перед запланированным представлением на европейском рынке в этом году Mercedes-Benz решил похвастаться возможностями своего электрического минивэна EQV в холодную погоду», - говорится в сообщении.

Тестдрайв автомобиля состоялся в шведском городе Арьеплог, где обычно автопроизводители проводят автотесты на холоде.

По данным портала, EQV имеет литий-ионную батарею с 100кВт час и электромотор с мощностью в 204 лошадиных силы.

Максимальная скорость электрокара составляет 159 км в час.

Сам минивэн может проехать без подзарядки 402 километра.

По данным компании, автомобиль заряжается на 80% за 45 минут.

Продажи Mercedes-Benz EQV начнутся во второй половине этого года.

Ожидается, что к 2030 году половина автомобилей компании станет электрическими или гибридными.

Источник

Mercedes-Benz, электрический минивэн
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