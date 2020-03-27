Mercedes-Benz представил свой электрический минивэн

Об этом сообщает портал Green Car Reports.

«Перед запланированным представлением на европейском рынке в этом году Mercedes-Benz решил похвастаться возможностями своего электрического минивэна EQV в холодную погоду», - говорится в сообщении.

Тестдрайв автомобиля состоялся в шведском городе Арьеплог, где обычно автопроизводители проводят автотесты на холоде.

По данным портала, EQV имеет литий-ионную батарею с 100кВт час и электромотор с мощностью в 204 лошадиных силы.

Максимальная скорость электрокара составляет 159 км в час.

Сам минивэн может проехать без подзарядки 402 километра.

По данным компании, автомобиль заряжается на 80% за 45 минут.

Продажи Mercedes-Benz EQV начнутся во второй половине этого года.

Ожидается, что к 2030 году половина автомобилей компании станет электрическими или гибридными.

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