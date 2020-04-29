Суд отказался заочно арестовать Бахматюка

В частности, которого подозревают, в частности, в противоправном завладении стабкредита НБУ размером 1,2 миллиарда гривень.

Об этом говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда от 15 апреля, передает Finclub.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Досудебным расследованием установлено, что Бахматюк, осуществляя с 4 по 13 октября 2014 контроль и руководство деятельностью ОАО "ВиЭйБи Банк" и ООО "Станиславская торговая компания" в сговоре с чиновниками НБУ противоправно получил стабкредит НБУ на 1,2 млрд грн с передачей заведомо неликвидного обеспечения, вследствие чего государству в лице НБУ нанесен соответствующий вред, говорится в материалах суда.

Кроме того, Бахматюк подозревается в том, что осуществляя в период с 3 октября по 21 ноября 2014 фактический контроль и руководство деятельностью ОАО "ВиЭйБи Банк", ОАО "КБ "Финансова Инициатива", ООО "Птицефабрика Киевская", ЗАО" Агрофирма Березанская птицефабрика ", ООО "Карпатская нефтяная компания", по предварительному сговору с руководством ВиЭйБи Банка, организовал осуществление финансовых операций с незаконно полученными денежными средствами стабкредита НБУ с целью маскировки источника их по хождение и местонахождение на 247,944 млн грн.

Напомним: в апреле Бахматюк предлагал Национальному банку и Фонду гарантирования вкладов физлиц провести реструктуризацию задолженности своих банков "ВиЭйБи Банк" и "Финансовая инициатива", выведенных с рынка в 2014-2015 годах. Бахматюк согласен выплатить 8 миллиардов гривень в течение 5 лет.

Недавно в НБУ заявили, что подконтрольное Олегу Бахматюку предприятие "Киевская птицефабрика" намеренно препятствует взысканию залогового имущества, средства от продажи которого должны пойти на погашение долга банка "Финансовая инициатива" по кредиту рефинансирования на 2,1 млрд грн.

22 ноября экс-владелец VAB Банка и фигурант "дела банкиров" Олег Бахматюк объявлен в розыск.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило фактическому владельцу Олегу Бахматюку и экс-главе правления ПАО "ВиЭйБи Банк" Денису Мальцеву о подозрении в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.

11 ноября НАБУ заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году "ВиЭйБи Банку".

Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка, "ВиЭйБи Банка" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".

Как стало известно, НАБУ задержало экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарук.

Причина — возможные злоупотребления по делу о обанкротившегося банка Олега Бахматюка.

Писарук в 2014-2015 годах работал первым заместителем главы Национального банка и отвечал за банковский надзор. Тогда НБУ, как известно, возглавляла Валерия Гонтарева.

В октябре 2014 года Нацбанк выделил ВиЭйБи Банку стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн.

В ноябре 2014 года Нацбанк признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения принято в марте 2015 года.

Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал факт выделения Нацбанком стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.

Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале странного предприятия и были затоплены.

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