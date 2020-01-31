Рябошапка: фактически каждый олигарх имеет свою мини-спецслужбу

Об этом шла речь в интервью генпрокурора Руслана Рябошапки "Интерфакс-Украина"

Рябошапка о прослушивании Гончарука: "Это действительно вопрос национальной безопасности, потому что если прослушивают руководителя правительства, то мы понимаем, что те, кто это делает, могут получить доступ к информации, разглашение которой составит серьезную проблему для страны.

По сути это означает возможность прослушивать любого, в том числе и главу государства.

Вспомним 2001 год - тогда это привело к дестабилизации ситуации в Украине, в имиджевых потерь страны на международной арене.

Сейчас ситуация почти неконтролируемая: много частных структур имеют возможность прослушивать кого угодно, работают такие себе мини-спецслужбы. Каждый человек, который имеет достаточно денег, может себе это позволить, фактически каждый олигарх имеет свою мини-спецслужбу".

По его словам, эту ситуацию нужно урегулировать на общегосударственном уровне.

В частности, на совещании с президентом Владимиром Зеленским Рябошапка предложил "урегулировать этот вопрос на нормативном уровне": "Речь идет и о доступе к рынку специальных устройств, и об усилении государственного контроля за такими вещами".

Генпрокурор хочет запретить незаконное прослушивание и привлечь к ответственности тех, кто этим занимается.

Рябошапка рассказал, что обычно те, кто работает в таких частных структурах, ранее работали в спецслужбах и в правоохранительных органах, поэтому они прекрасно понимают, как работает наружное наблюдение, как снимать информацию.

Относительно прослушивания премьера, генпрокурор отметил, что результатов расследования нет, хотя президент дал две недели для того, чтобы установить, как это произошло.

Напомним: 15 января в сети появились аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он "полный профан в экономике". Также слышно, как голос, похожий на премьера, говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и ему надо объяснять их: например, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами.

16 января Гончарук заявил, что врагам не удастся остановить его и обосновал, почему он не "профан" в экономике. Он даже заявил, что подал заявление об отставке, но почему-то президенту, а не в Верховную Раду.

17 января Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на встрече премьера с министрами и представителями Нацбанка.

Некоторые СМИ писали, что прослушку могло установить Управления госохраны, но в УГО заявили, что не причастны ни к "сливу", ни к прослушиванию топ-чиновников.

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