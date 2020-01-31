В УПЦ запустили социальный проект для пенсионеров «Мы вместе - никто не одинок»

В Киеве 30 января в галерее «Соборная» состоялась презентация социального проекта «Мы вместе - никто не одинок».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Кафедрального собора, благотворительный проект направлен на помощь территориальным центрам социального обслуживания для социальной адаптации пенсионеров.

«Проект состоит из 3 частей: духовной, душевной и телесной. Духовная часть предполагает молебны и лекции на духовные темы со священниками Украинской Православной Церкви. Душевная часть реализуется через проведение лекций по психологии, научно-познавательному жанру, на исторические, искусствоведческие темы, а также проведение концертов и экскурсий для подопечных центра. Телесная составляющая реализуется путем предоставления подопечным территориальных центров одежды, обуви, продуктовых и гигиенических наборов», - рассказали в Синодальном отделе по социально-гуманитарным вопросам УПЦ, который инициировал проект.

Как отметили организаторы, проект имеет ряд предпосылок для успешной реализации на всей территории Украины. Пилотный проект с Подольским территориальным центром успешно работает с осени 2018 года.

В Синодальном отделе подчеркнули, что в настоящее время возрастной сегмент пенсионеров остается без активного внимания общественных организаций, а участие небольших волонтерских организаций сводится только к кормлению пенсионеров, государство не всегда проявляет инициативу в инвестировании пенсионеров, потому универсальность и структура проекта «Мы вместе - никто не одинок» дает возможность эффективно координировать совместные действия Церкви и социальных центров.

В Киеве проект «Мы вместе - никто не одинок» будет осуществляться в рамках работы отдела благотворительности и социального служения Киевской епархии УПЦ. Работа по его реализации будет продолжена после обсуждения данной темы с благочинными районов, настоятелями и прихожанами киевских храмов.