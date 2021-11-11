На Херсонщине митрополит УПЦ отпел военнослужащую ВСУ

На Херсонщине в селе Казачьи Лагери состоялось погребение военнослужащей 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко младшего сержанта Татьяны Алхимовой.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, заупокойное богослужение совершил митрополит Новокаховский и Генический Филарет.

Отпевание прошло возле дома погибшей в селе Казачьи Лагери, где родилась и проживала Татьяна.

Митрополит Филарет выразил соболезнования и отметил важность дальнейшей молитвы о новопреставленной.

Татьяна Алхимова родилась в 1997 году. В 2019 году вступила в ряды Вооруженных Сил Украины. Похоронена военная на Аллее памяти кладбища в городе Новая Каховка.