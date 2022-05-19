На Волыни и Буковине священники УПЦ отпели погибших украинских воинов

Священники Волынской и Черновицко-Буковинской епархий Украинской Православной Церкви отпели погибших украинских военнослужащих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, на Волины в селе Цмины Камень-Каширского района похоронили старшего лейтенанта Виталия Последова.

Отпевание в Свято-Николаевском храме возглавил протоиерей Иоанн Сонюк в сослужении местного духовенства. Воин погиб возле города Изюм Харьковской области.

На Буковине в селе Рукшин Днестровского района простились с погибшим солдатом Степаном Рачуком.

Чин отпевания в храме УПЦ в честь Архистратига Михаила села Пригородок возглавил благочинный Хотинского церковного округа митрофорный протоиерей Анатолий Мандрюк в сослужении местного духовенства УПЦ.

Cвященники УПЦ выразили соболезнование родным и близким погибших воинов.