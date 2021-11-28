На Киевщине митрополит УПЦ перезахоронил 36 воинов ВОВ

На Киевщине в селе Ходоров на территории Мемориального комплекса совершили перезахоронение найденных останков 36 воинов-защитников Отечества, павших в боях на Букринском плацдарме в 1943 году.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой bilatserkva.church.ua, заупокойное богослужение возглавил митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин.

В перезахоронении приняли участие председатель Ржищевской территориальной общины Кристина Черненькая, депутаты областного и районного совета, представители Киевского областного союза ветеранов Украины, Мироновской районной организации Совета ветеранов Украины, районной организации Украинского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов), участники АТО, а также жители села Ходоров и ближайших сел.

В этот же день, по благословению митрополита Августина, секретарь Белоцерковской епархии УПЦ протоиерей Михаил Кобулей совершил освящение поклонного креста возле места захоронения воинов-защитников Отечества в селе Шандра Киевской области.