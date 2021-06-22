Войти | Зарегистрироваться
18:37

вторник,
22 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний призвал помнить подвиг ветеранов ВОВ и молиться за них

22.06.2021 / 18:00
Митрополит Антоний призвал помнить подвиг ветеранов ВОВ и молиться за них
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний отметил, что духовенство УПЦ молится и о том, «чтобы никогда не было больше тех идеологий фашизма и нацизма»

Великая Отечественная война — это боль, которая проходит через поколения.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью «Першому Козацькому» после панихиды за погибшими в Великой Отечественной войне.

«Я не знаю, что такое дедушка: мой отец маленьким, в 5 лет, видел своего отца, который ушел на войну. И тот не вернулся. Это боль, которая проходит через наше поколение», – подчеркнул митрополит Антоний.

Владыка отметил, что «наша обязанность молиться об упокоении душ тех, кто отдал свою жизнь на фронте и тылу, чтобы защитить свое Отечество».

«Мы сегодня молились и за здоровье тех фронтовиков – ветеранов, которых так немного осталось. И мы молимся, чтобы Господь дал им здоровья, чтобы их пример был у нас перед глазами. А молитва – это любовь», - сказал архиерей.

Он также подчеркнул, что представители УПЦ молились за мир в нашем Отечестве, а «Украинская Православная Церковь всегда молится за наш народ, за Родину».

Митрополит Антоний отметил, что духовенство УПЦ молится и о том, «чтобы никогда не было больше тех идеологий фашизма и нацизма».

«Потому что гибнут не только жертвы такой идеологии, но, как показывает опыт истории, и сами носители идей нацизма», и если «не будем помнить те страницы истории – не будем иметь и будущего», – подытожил управляющий делами УПЦ.

Источник: Inpress.ua
ВОВ, УПЦ, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.