Врач-священник УПЦ рассказал о действенном воспитании детей

Только с Божьей помощью можно изменить ребенка, а для этого нужно начать жить по заповедям, ходить в храм, молиться, участвовать в церковных таинствах.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, протоиерей Ростислав Валихновский в новом выпуске проекта «Духовный иммунитет».

По словам священника, нельзя требовать от детей стать другими, применяя силу, потому что зло не лечится злом.

««Стань таким, как я говорю! Стань, наконец, другим!» – как часто говорим эти слова своим детям. Да, ребенок в который раз допустил ошибку. Но можно ли требовать от ребенка стать другим, если не знаем и не можем знать Божьего Промысла о его душе?», – отметил отец Ростислав.

«Жизнь не проста, однако мы ее еще и усложняем - мучаем и самих себя, и собственных детей. Ссоры, крики, ругательства в семье, а дети внезапно перестают «быть паиньками». Родители и не замечают, что их вчерашний «ангелочек» сегодня уже с определенными духовными, психологическими, интеллектуальными и даже физическими дефектами. Что делать? Прежде всего, не кричать и не применять силу. Зло не лечится злом», – добавил священник.

Он рассказал, что Господь Иисус Христос даже своих учеников не принуждал идти за ним (Ин. 6:67), а также вспомнил об отце блудного сына, уважающего выбор, пусть и ложный, и волю своего ребенка (Лк.15: 11-32).

«Хорошо известно, что корни проблем часто родом из детства. Дитя как губка запоминает ссоры родителей, «черные» слова, даже сказанные невзначай. А становясь взрослой, и будучи обремененной негативом, душа не способна ощутить истинное счастье. Господь каждому человеку хочет счастья, Господь хочет, чтобы выполняли его заповеди и становились лучше», – отметил он.

По словам священника, каждый родитель должен понять, что только с Божьей помощью можно изменить ребенка, а для этого нужно начать жить по заповедям, ходить в храм, молиться, участвовать в церковных таинствах.

«Только так ребенок научится вере, молитве, познает истинное счастье и радость и будет иметь все условия для стяжания Духа Святого», - добавил священник.

Во-вторых, по словам отца Ростислава, необходимо по-настоящему молиться за своих детей.

«Святые отцы учат внимательной молитве, молитве Иисусовой. Когда сами обретем мир и согласие, тогда будем способны «сдвигать горы» и полезно воздействовать на близких через собственную перемену ума», – рассказал он.

В-третьих, родитель должен любить своих детей так, как нас любит Господь, поэтому нужно учиться доверять Богу.

«Господь уважает свободу воли каждого человека, он не надевает кандалы. И надо уметь доверить Господу дальнейшую судьбу ребенка», – отметил священник.

«Доверие к Богу, разумная любовь и наш пример искренней молитвы являются теми зернами, которые, прорастая в детской душе, обязательно принесут добрые плоды, когда ребенок подрастет. Станешь сам духовно здоровым – сможешь и ребенку передать духовный мир и покой. Тогда можно гарантировать, что ребенок не будет страдать от различных зависимостей. Посвяти свой вечер не скринингу истории в Инстаграм или Фейсбук, а общей семейной молитве. Пусть это станет семейной традицией. А после соборной молитвы уже не до ссор, после молитвы всех покрывает любовь», - заключил протоиерей Ростислав Валихновский.