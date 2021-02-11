Известный врач-священник рассказал, как с помощью мыслей можно управлять здоровьем и жизнью

Доверяя свою жизнь Богу, мысли становятся спокойными, в сердце приходит мир и жизнь меняется к лучшему.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, священник Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский в новом выпуске цикла «Духовный иммунитет».

«Каковы наши мысли, такова и наша жизнь», - напомнил слова известного старца Сербской Православной Церкви Фаддея Витовницкого отец Ростислав.

Священник рассказал, что у старца в юные годы диагностировали тяжелую форму туберкулеза, однако, будучи глубоко верующим человеком, он воспринял это событие как волю Божью, увидев в молитве «мощное средство исцеления и долголетия, прожил много лет и мирно предал свою душу Господу».

«Старец обратил внимание на мир мыслей и сказал такую фразу, которая важна была как для его соотечественников того времени, так и для нас в нашей современности. Он отчетливо видел, что состояние наших мыслей непосредственно влияет на состояние наших дел, на нашу семейную жизнь, на общественную жизнь, на жизнь в государстве. Все начинается с мысли. Фаддей Витовницкий видел и подмечал: только наступает мир в сердце, сразу и мысли становятся добрыми, позитивными, Божьими, а жизнь человека в корне меняется. Все начинается с мысли. Это настолько важно, что надо повторять себе эти слова еще раз и еще раз», - подчеркнул священник.

По мнению отца Ростислава, тип мышления современного человека очень отличается от мыслей наших предков, что непосредственно связано с историческими событиями прошлого.

«Они (наши предки - ред.) благодарили за каждый день, они знали цену и хлеба, и соли, они знали цену мирного неба. Трудно сравнить их мысли с мыслями нашего времени. Например, сегодня растет поколение молодых людей, которые могут портить себе и окружающим настроение только потому, что не успели что-то купить или неудачно купили на Amazon.com или ином ресурсе, или только потому, что получили малое количество лайков или шеров. Вот вам различные формы жизни мысли, разные формы качества мысли. Конечно, это влияет на то, что будет в будущем», - отметил врач-священник.

Отец Ростислав подчеркнул: «Мы живем благодаря тому, что последовательность «мысль – слово - дело» была отчеканена нашими родителями, дедушками, бабушками, которые ценили дар Божий - жизнь, собственно, их трудами».

Он добавил, что когда мы наблюдаем за своими мыслями, то видим, что среди них есть положительные и отрицательные, рассеянные и сконцентрированные - в зависимости от многих факторов.

«Когда мы понимаем, что не можем управлять нашим миром мыслей, то ставим логический естественный вопрос: где же выход, каким образом нам привести в порядок наш мир духа, разума, души и собственно здоровье тела? Святой Серафим Саровский сказал замечательные глубокие слова, которыми живет наша Православная Церковь: «Стяжи дух мирен - и вокруг тебя спасутся тысячи». Вот сколько зависит от нас самих, от каждого из нас», - пояснил отец Ростислав Валихновский.

Также он отметил, что способами стяжания Духа Святого является чтение Евангелия, таинства Церкви, молитва и добрые дела.