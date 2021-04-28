Известный врач-священник УПЦ рассказал о способах приобретения благодати

В мире существуют лекарства, которые могут делать в нашей жизни и жизни наших близких настоящие чудеса.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, священник Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский в новом выпуске цикла «Духовный иммунитет».

«Как учат святые отцы, стяжание Духа Святого - это залог духовного иммунитета», - отметил священник и напомнил о четырёх основных способах стяжания благодати Святого Духа. Это: чтение Святого Евангелия и жизнь по этим святым указателям, молитва, творение добрых дел во славу Божию и для блага ближних, участие в церковных таинствах.

«Что является нашим врагом, из-за которого мы теряем духовные силы? Это творение греха и формирование страстей. Борьба добра со злом проходит в нашем сердце. Что же является главным делом в сердце христианина? Это любовь, любовь к Богу и к ближнему», — сказал священник Ростислав Валихновский. Это, по его слову, - лекарства из всех лекарств.

Он напомнил две новозаветные заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя» (Лк. 10:27).

Это, по слову священника, - самые сильные лекарства, чудо из чудес, «это лекарства, которые делают в нашей жизни и в жизни наших близких настоящие чудеса». Но они «будут действенны лишь тогда, когда мы будем применять их на деле, когда мы будем не говорить о них, а делом подтверждать нашу принадлежность к радости творения дел любви».

«Христианство - религия любви. Господь учит нас прощать и любить даже врагов. Я уверен, что это чрезвычайно тяжело, и без Церкви, её святых Таинств это невозможно», - считает отец Ростислав.

Священник также напомнил про учение Спасителя о жертвенной любви: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13).

«Научимся видеть окружающих нас, чтобы не потерять чудесную возможность исполнять закон любви. И попросим у Милосердного Отца научить нас использовать эти чудодейственные лекарства любви, лекарства как для нашего сердца, так и для сердец наших ближних. Если мы любим ближних, мы можем приближаться к Богу. И наоборот: без любви к Богу мы не будем уметь любить наших ближних», - заключил отец Ростислав Валихновский.