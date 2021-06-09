Известный врач-священник УПЦ рассказал о 8 способах победить страх

Нужно воспринимать жизненные испытания, трудности как возможности для того, чтобы стать лучше, ближе к Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, священник Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский в новом выпуске цикла «Духовный иммунитет».

«Первое: всё, что происходит в нашей жизни, происходит по промыслу Божьему и Его попущению. Даже волос не падает с головы человека без воли Божией (смотр. Лк. 21:18)», - напомнил священник.

Как второй тезис он привёл слова апостола Павла: «Если Бог за нас, кто против нас? ... Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:31; 38–39).

Третье: «Божия любовь защищает каждого из нас. Бог не хочет, чтобы те, кто ищет Его милости, были боязливыми, малодушными. Божие наследие - для зрелых христиан», - сказал отец Ростислав.

«Тезис четвёртый: Бог посылает нам испытания или ставит нас перед искушениями для того, чтобы проявилось наше послушание Его святым заповедям», - продолжил священник, назвав эти испытания своеобразными экзаменами земной жизни.

«Время от времени в жизни христианина наступает момент, когда от него отступает Божия благодать. Так происходит для того, чтобы мы познали свои немощи и осознали, что без Божией милости, помощи Господа нам никуда. Часто нашей душой овладевают малодушные, боязливые, грустные мысли, они гнетут нас. И мы понимаем, что мы сами по себе, без Бога, ничего не стоим. Именно в такие моменты мы осознаём, что Господня любовь, Его благодать являются для нас единым на потребу», - сказал он, и продолжил: «Потому пятый тезис: нужно помнить, что без Бога человек ничего не может, и надеяться на помощь Господа».

Приводя шестой тезис, отец Ростислав сказал: «Нам нужно понимать, что Господь не попускает нам испытаний сверх наших сил. А при наступлении искушения посылает облегчение».

«Тезис седьмой. Ответ на вопрос, как победить страх, можно найти в житиях святых. Читая их каждый день, мы можем увидеть примеры достигнутой с Божией помощью победы человека над злом, страхами, отчаянием», - сказал священник и призвал всех читать жития каждый день.

«Восьмой тезис. Тот, кто смотрит на жизненные страдания через призму вечности, уже победил. Поэтому давайте будем воспринимать наши жизненные испытания, трудности как возможности для того, чтобы стать лучше, ближе к Богу», - заключил священник Ростислав Валихновский.