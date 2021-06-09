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В сети доступен текст службы Вознесения Господня с переводом и объяснениями

09.06.2021 / 12:45
В сети доступен текст службы Вознесения Господня с переводом и объяснениями
Источник: Центр информации УПЦ
екст подготовлен обществом им. М. Н. Скабаллановича

Доступен онлайн текст службы Вознесения Господня.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная Жизнь», текст богослужения можно скачать на церковнославянском языке с параллельным переводом на современный русский и объяснениями.

Текст подготовлен обществом им. М. Н. Скабаллановича.

Скачать текст можно тут.

Как сообщалось ранее, завтра в Киево-Печерской лавре совершат 6 Божественных литургий.

*** Православные 10 июня отмечают двунадесятый (один из главных 12 праздников в Церкви) праздник - Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа. Это переходящий праздник – дата меняется, в зависимости от Пасхи, так как Вознесение празднуется на 40-й день после Воскресения Христова. Вознесение всегда отмечают в четверг.

В этот день Православная Церковь вспоминает событие, описанное в Евангелие. Иисус Христос собрал всех апостолов в Вифании, на Елеонской горе. Это была последняя их встреча, когда ученики видели Своего Учителя во плоти. Затем Спаситель благословил их и вознесся на Небо.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Вознесение Господне
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