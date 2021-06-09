Митрополит Антоний рассказал, как встретить Вознесение Господне

Вознесение – праздник особый, когда Ангелы приближаются к людям, но это происходит только с теми, кто правильно и достойно отмечает этот день.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Владыка отметил, что Господу не нужны наши праздничные атрибуты, Ему необходимо наше сердце, ликующее о Нем.

«Из года в год мы проходим круг праздников, и они стали для нас чем-то привычным, обыденным. Душа праздника теряется за мишурой, за внешней картинкой, сложившимися традициями, пусть даже и благочестивыми. И мы из раза в раз пропускаем то неземное, что является камертоном праздничного дня, его высшим, совершенным звуком.

Для Господа важно не наше приношение в этот день, а внутреннее расположение, отречение от суетных забот мира, сосредоточение на высших глубинах и смыслах жизни. Такое отречение требует сверхусилий и сверхволи, которая уже будет не человеческой природы, а Божественной. К такому звучанию нас сегодня призывают Ангелы», - объяснил архиерей.

Управделами УПЦ напомнил, что Вознесение Господне – это праздник Ангелов, которые встречают на Небе своего Творца и Царя в человеческом теле.

«Церковные песнопения сегодняшнего праздника наполнены ангельскими восклицаниями: «возьмите врата князи ваша» – поднимайте, врата небесные, свои затворы выше, принимайте Царя славы. И мы, вслед за Господом, с хвалебными песнями и радостными сердцами выдвигаемся в путь. Путь в жизнь вечную, который открыл нам Господь через Свое славное Вознесение. Жизнь земная после Вознесения Господня – не самоцель, впереди сияет свет жизни вечной», - заключил митрополит Антоний.